Сын футболиста Пеле приговорен к 13 годам тюрьмы за отмывание денег

Эдсон Шолби Насименту, более известный как Эдиньо, cын бразильского футболиста Пеле, приговорен к 13 годам тюрьмы, сообщает Reuters со ссылкой на его адвоката. Эдиньо был признан виновным в торговле наркотиками и отмывании денег.

Первоначально сыну Пеле назначили 33 года тюрьмы. В четверг, 23 февраля, судья смягчил приговор – до 12 лет и 10 месяцев. Эдиньо настаивал на своей невиновности. «Я очень расстроен, потому что меня обвиняют в отмывании денег, хотя этого никогда не делал и нет никаких доказательств», – сказал он журналистам.

Эдиньо отметил, что не отрицает своей дружбы с другими фигурантами этого дела, но никогда не занимался вместе с ними отмыванием средств. Он заявил, что будет продолжать добиваться снижения срока.