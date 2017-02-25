В Германии автомобиль наехал на пешеходов

В центре немецкого города Гайдельберг легковой автомобиль наехал на прохожих, сообщает Bild. В результате инцидента пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

По данным издания, водитель автомобиля был вооружен ножом. После наезда он попытался скрыться с места происшествия, но был ранен полицейскими и доставлен в больницу.

Мотивы преступника выясняются. Признаков того, что это был теракт, нет, отметили в правоохранительных органах. По мнению полицейских, у мужчины есть проблемы с психикой.