В Киргизии задержан лидер оппозиционной фракции парламента

Лидер оппозиционной фракции «Ата-Мекен» (Родина) парламента Киргизии Омурбек Текебаев был задержан в ночь на воскресенье, 26 февраля, в аэропорту «Манас» по прилете рейсом из Стамбула. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретариат фракции «Ата-Мекен».

Текебаев возвращался на родину после участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Он задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Киргизии.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета национальной безопасности республики пишет, что дело возбуждено в отношении Текебаева и других лиц «по признакам преступлений, предусмотренных статьями "коррупция" и "мошенничество" Уголовного кодекса республики».

По информации Генпрокуратуры Киргизии, в 2010 г. Текебаев, который тогда являлся заместителем председателя Временного правительства республики, получил от владеющего телекоммуникационными компаниями гражданина России $1 млн за «создание для него преференций». В частности, россиянин рассчитывал в дальнейшем стать владельцем 10–15% акций компании «Альфа телеком», которая занимается предоставлением услуг сотовой связи в Киргизии.

«Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте», – говорится в распространенном Генеральной прокуратурой Киргизии сообщении, на которое ссылается ТАСС.