Экс-президент Ирана Ахмадинежад раскритиковал в письме Трампу иммиграционный указ

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад написал письмо американскому лидеру Дональду Трампу. Текст послания, которое состоит из более чем 3500 слов, опубликован на сайте бывшего лидера Ирана.

В своем письме Ахмадинежад затрагивает различные политические и экономические темы, моральные и этические аспекты, а также страницы истории и даже цитирует великого персидского поэта Саади. Экс-руководитель Ирана высказывается «от лица великой иранской нации, история которой насчитывает более 25 веков», отмечает ТАСС со ссылкой на текст письма.

Особое внимание в своем послании Ахмадинежад уделил иммиграционному указу США, который временно запрещает гражданам семи стран, в том числе Ирана, приезжать в США. Как сообщает ABC News, в письме бывший иранский президент критикует миграционную политику Вашингтона, подчеркивая, что «современные США принадлежат всем народам» и «никто не может считать себя владельцем (этой земли) и считать других гостями или иммигрантами».

Кроме того, Ахмадинежад осудил США за «господство» в Организации объединенных наций (ООН) и за вмешательство в дела ряда государств, что, по его убеждению, несет «нестабильность, войны, разлад, убийства и миграцию».

Как напоминает «РИА Новости», Ахмадинежад ранее уже направлял послания американским руководителям. Будучи президентом Ирана, он написал письмо Джорджу Бушу-младшему, а в 2016 г. - Бараку Обаме.

Трамп подписал указ об ужесточении миграционной политики 27 января. Президент распорядился ввести 90-дневный запрет на въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали и ввел 120-дневный мораторий на прием беженцев (из Сирии – без ограничения времени). Указ вызвал хаос в международных аэропортах и волну протестов в США и других странах мира. Позже администрация президента США де-факто смягчила запрет на въезд беженцев и мигрантов, исключив из него обладателей действующей грин-карты.