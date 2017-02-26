В США назвали «охотой на ведьм» призывы расследовать контакты помощников Трампа с Россией

Руководитель комитета палаты представителей США по разведке Девин Нуньес заявил, что США не собираются расследовать контакты помощников президента Дональда Трампа с Россией. «Это почти как пересмотр маккартизма. Мы планируем заниматься охотой на ведьм против невинных американцев?» - цитирует Нуньеса газета Politico.

Ранее либеральная американская организация Center for American Progress Action Fund запустила проект Moscow Project, в рамках которого призывала провести независимое расследование «связей Трампа с Россией», пишет «РИА Новости».

Нуньес подчеркнул, что если при рассмотрении доказательств обнаружатся какие-либо связи американцев с российскими агентами, тогда этих людей вызовут в суд на рассмотрение палаты представителей.

Тем временем первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс в воскресенье в эфире телеканала ABC заявила, что «ФБР уже назвало всю эту историю бредом». По ее мнению, от того, что американские СМИ постоянно развивают тему якобы контактов сотрудников штаба Трампа с Россией, эта вымышленная история не станет правдой.

«В какой-то момент надо сдвинуться с мертвой точки и сосредоточиться на вещах, которые действительно заботят американский народ. Не думаю, что затронутая вами тема тревожит его (народ)», - подчеркнула она (цитата по ТАСС).

В середине февраля газета The New York Times (NYT) опубликовала материал со ссылкой на источники о телефонных переговорах людей Трампа с российскими спецслужбами, которые якобы велись на протяжении всего предвыборного года. Эти звонки американские спецслужбы перехватили примерно в то же время, когда получали свидетельства попыток России вмешаться в предвыборную кампанию в США путем взлома серверов Демократической партии. О содержании переговоров газета ничего не сообщает, даже неясно, шла ли речь о самом Трампе. Сам американский лидер назвал утечки в СМИ о «связях с российской разведкой» преступлением и категорически опроверг эту информацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения про связи команды Трампа с российской разведкой, заявил, что они не основаны ни на каких фактах.