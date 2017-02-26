Похищенные в Нигерии два немецких археолога освобождены

Двое археологов из Германии, которые ранее были похищены в Нигерии, освобождены в субботу, 25 февраля. Об этом сообщает в воскресенье, 26 февраля, Reuters со ссылкой на представителя местной полиции.

По информации собеседника агентства, похитители не требовали выкупа за заложников. Другие подробности освобождения граждан Германии не приводятся.

Похищение немецких архаологов произошло в среду, 22 февраля, в районе населенного пункта Дженджела в штате Кадуна на севере страны. Там они занимались изучением останков одной из исчезнувших цивилизаций.