Самолет экстренно сел в Волгограде из-за смерти пассажира – ТАСС

Пассажирский авиалайнер, выполнявший рейс по маршруту Ашхабад - Бирмингем, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

«На борту самолета компании "Туркменские авиалинии" скончался пассажир. По предварительным данным, ему более 85 лет. Самолет в связи с этим ЧП совершил экстренную посадку в Волгограде. Причина смерти пассажира выясняется», - рассказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы волгоградского авиаузла подтвердила факт экстренной посадки самолета, однако детали произошедшего сможет сообщить в понедельник утром.

Самолет с 190 пассажирами и девятью членами экипажа в ближайшее время продолжит выполнять рейс по маршруту.