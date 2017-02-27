Филип Билден отказался стать министром ВМС США

Предприниматель, в прошлом офицер военной разведки Филип Билден отказался от предложения президента США Дональда Трампа занять пост министра ВМС, передает Associated Press. Он объяснил свое решение нежеланием вредить финансовым интересам своей семьи, что связано с требованиями правительственной комиссии по этике к госчиновникам.

Ранее с аналогичной мотивировкой от этой позиции отказался бизнесмен, трейдер-миллиардер Винсент Виола.

Министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал, что новый кандидат на пост министра ВМС будет представлен Трампу в ближайшее время.