Sana сообщило об успехах войск Асада под Пальмирой

Сирийские правительственные войска в окрестностях Пальмиры взяли под контроль дорогу, которая соединяет Пальмиру и плотину Вади Абьяд, и высоты у газового месторождения Аль-Махр и мраморных каменоломен, говорится в сводке на сайте государственного агентства Sana. Взятие под контроль дороги имеет тактическое значение, так как это перерезает один из путей снабжения сил «Исламского государства» (запрещено в России) в провинции Ракка, отмечает агентство. Войска Башара Асада продолжают расширять подконтрольную им зону в провинции Хомс и продвигаться к Пальмире.

В этом районе к вечеру 26 февраля правительственные силы взяли высоту 939,5, которая является господствующей в горном районе Эль-Хаяль, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Sana и его источник. По словам собеседника агентства, боевики потеряли значительную часть живой силы, а также множество единиц военной техники.

Sana также сообщило об успехах войск Асада в провинциях Дейр Эз-Зор, Хама и Идлиб.