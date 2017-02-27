Олегу Навальному вновь отказали в условно-досрочном освобождении

Урицкий районный суд Орловской области отказался отпустить из колонии Олега Навального, осужденного на 3,5 года по делу «Ив Роше». «Суд: в условно-досрочном освобождении заключенному Навальному Олегу Анатольевичу отказать», – написал брат заключенного Алексей Навальный в Twitter. По его словам, Олегу Навальному были назначены взыскания за доклад не по установленной форме, за невыполнение команды «отбой», а также за то, что на столе в камере заключенного были обнаружены хлебные крошки.

В июне прошлого года суд также отказал Олегу Навальному в УДО. Тогда администрация колонии охарактеризовала его как «злостного нарушителя», а его освобождение было названо нецелесообразным. «Все доводы, на основании которых нам отказали, сводились к количеству взысканий... Мы пытались показать, что эти взыскания – результат избирательного подхода, но наши доводы остались без внимания», – рассказывал «Ведомостям» адвокат осужденного Кирилл Полосов.