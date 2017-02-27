Новейший корабль Черноморского флота направился к берегам Сирии

Новейший фрегат «Адмирал Григорович» направляется в Средиземное море: корабль покинул Севастополь и взял курс на черноморские проливы. «Боевой корабль под командованием капитана 3 ранга Анатолия Величко приступил к выполнению задач уже третьего по счету дальнего похода», – говорится в сообщении Минобороны. Фрегат будет действовать в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.

В ноябре прошлого года фрегат из акватории Средиземного моря осуществил пуски по целям в Сирии. «Адмирал Григорович» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль», артустановкой калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет.

Фрегат «Адмирал Григорович» – головной корабль дальней морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4000 т, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток.