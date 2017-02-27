В России создали авиадивизию особого назначения

В Подмосковье из авиационной базы Воздушно-космических сил воссоздана авиационная дивизия особо назначения. Она будет заниматься перевозкой личного состава и техники ВС России, а также участвовать в поисково-спасательных и эвакуационных работах, пояснили в Минобороны.

В состав авиационного парка соединения ВКС входят транспортные и пассажирские самолеты и вертолеты, включая Ту-154, Ту-134, Ил-62, Ил-76, Ил-18, Ан-148, А-12, Ан-26, Ми-8, и другая авиатехника.