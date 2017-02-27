В Киеве частично обрушился мост

В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе, который связывает проспект Вадима Гетьмана и улицу Александра Довженко, сообщает «112 Украина». По предварительным данным, пострадавших нет.

Железобетонная балка и ограждение моста упали на автостоянку, один из легковых автомобилей поврежден. В Главном управлении ГСЧС в Киеве сообщили, что движение по проспекту Вадима Гетьмана перекрыто, пишет «Интерфакс». В настоящее время предпринимаются меры, чтобы не допустить дальнейшего обрушения конструкций.

Как отмечает «112 Украина», мост считается аварийным: он был повреждены в результате нескольких пожаров, которые произошли под ним, на месте рынка. Мост держался на временных металлических опорах.