Суды отклонили половину поступивших к ним электронных документов из-за технических проблем

В суды общей юрисдикции, по данным на 15 февраля 2017 г., поступило около 17 000 электронных документов, при этом около 8500 из них отклонены. Такие данные привел на совещании председателей судов директор судебного департамента при Верховном суде Александр Гусев.

По его словам, среди основных причин отклонения электронных документов – нечитаемые файлы, отсутствие всех заявленных в документе страниц или отсутствие усиленной цифровой подписи.

Поправки в УПК, предусмотревшие возможность подачи документов в суд в электронном виде, вступили в силу с января 2017 г. Однако в судах такая функция пока работает в тестовом режиме.