Активистка «Другой России» Таисия Осипова выйдет на свободу по УДО

Приговоренная в августе 2012 г. к восьми годам колонии активистка «Другой России» Таисия Осипова 28 февраля выйдет на свободу. Как сообщила «Интерфаксу» ее адвокат Светлана Сидоркина, суд освободил ее условно-досрочно. Осипова была осуждена по обвинению в сбыте наркотиков, наказание она отбывала в ИК-5 в Тверской области.

По словам адвоката, администрация колонии и прокуратура возражали против УДО Осиповой. Веских аргументов в обоснование своей позиции они не представили суду, добавила Сидоркина. «Возражали потому, что у нас такая правоприменительная практика. У Таисии 12 поощрений, 2 погашенных взыскания за незначительные нарушения режима. У суда не было совершенно никаких оснований для отказа в УДО. Это полностью Тасина заслуга», – цитирует «Интерфакс».

Таисия Осипова была арестована в ноябре 2010 г. по обвинению в торговле наркотиками. Оппозиционеры связывали ее преследование с политической деятельностью ее мужа Сергея Фомченкова. Суд в Смоленске в 2011 г. приговорил Осипову к 10 годам колонии. Ее адвокаты обжаловали это решение, и дело было направлено на новое рассмотрение. На повторном процессе гособвинение требовало для Осиповой четыре года лишения свободы, адвокаты подсудимой настаивали на ее невиновности. Однако в конце августа 2012 г. Заднепровский суд Смоленска приговорил ее к восьми годам общего режима. В конце 2012 г. Смоленский областной суд оставил это решение без изменений.

В апреле 2013 г. Осипова пожаловалась в Европейский суд по правам человека. По ее мнению, судебное разбирательство в ее отношении было несправедливым и были нарушены ее права, гарантированные статьями 6 и 18 Европейской конвенции. В жалобе говорилось, что доказательства вины осужденной были сфальсифицированы и что свидетели и понятые, выступавшие в суде, связаны с правоохранительными органами.