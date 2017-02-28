Избирком Петербурга принял заявку на референдум по Исаакию

Инициативная группа граждан во вторник подала в городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга заявку на проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса на Крови.

В инициативную группу вошли 22 человека, в том числе шесть депутатов Законодательного собрания от «Яблока», «Справедливой России» и Партии роста, представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и градозащитники.

Горожанам предлагается ответить на следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?» По мнению авторов инициативы, все три собора должны остаться частью государственных музеев и не передаваться религиозным организациям при условии проведения в них церковных служб.

Заявка зарегистрирована в канцелярии Горизбиркома. У комиссии есть 15 дней на ее проверку.