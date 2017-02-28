Путин: Россия не будет поддерживать новые санкции в отношении Сирии

Россия не будет поддерживать санкции в отношении сирийского руководства за якобы имевшее место применение химоружия. Об этом заявил во вторник, 27 февраля, президент России Владимир Путин, добавив, что ограничительные меры подорвали бы переговорный процесс по урегулированию в Сирии.

«Что касается санкций в отношении сирийского руководства, то я думаю, что сейчас это совершенно неуместно», - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Россия наложит вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий санкции в отношении Сирии. О намерении внести в Совбез ООН резолюцию по Сирии говорила постпред США Никки Хейли.

Проект резолюции был подготовлен в конце декабря прошлого года Великобританией и Францией. Согласно документу санкции должны быть введены в отношении 11 сирийцев и 10 сирийских организаций и компаний, которые, вероятно, связаны с химическими атаками. Также предлагается запретить всем странам поставлять сирийскому правительству вертолеты, которые могут быть использованы для нападений с применением отравляющих веществ.