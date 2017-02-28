Срок расследования дела о крушении Ту-154 продлен до конца апреля – «Интерфакс»

Следствие по делу о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем продлено на два месяца, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«В связи с большим объемом следственных действий и незавершенностью судебно-технических экспертиз срок расследования дела продлен до 25 апреля», - сказал собеседник агентства во вторник.

По его словам, соответствующее решение принято на прошлой неделе.

25 декабря 2016 г. самолет Минобороны Ту-154-Б2 потерпел крушение вблизи Сочи. Катастрофа унесла жизни 92 человек. Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски им. Александрова, тележурналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России.