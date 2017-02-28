Медведев: Россия должна быть готова к «увековечиванию» санкций Запада

Россия должна быть готова к сохранению санкций неопределенно долгое время с учетом того, что на Западе предпринимаются попытки «увековечить» их законодательно. Об этом заявил во вторник, 28 февраля, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Еще раз вам хочу сказать: мы должны приготовиться к тому, что мы будем жить в условиях санкций неопределенно долго», - сказал Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» (ВГТРК) Сергею Брилеву.

«Посмотрите, что делают наши друзья из-за океана, да и в Европе. Они эти санкции увековечивают, они их кодифицируют, они вносят массу законов, помимо всяких исполнительных указов, которые Обама напринимал. Они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными, наподобие поправки Джексона - Вэника или еще круче», - отметил он.

Поэтому, по его словам, «в этом смысле нам рассчитывать на их милость не приходится, да нам и не нужно».

Как подчеркнул премьер, «мы в условиях санкций, как доказывает опыт последних двух лет, способны развиваться и на самом деле развиваться неплохо».