В Европарламенте проголосовали за лишение Ле Пен парламентского иммунитета

Комитет Европарламента по правовым вопросам проголосовал во вторник, 28 февраля, за снятие с председателя «Национального фронта» Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. Об этом сообщило агентство Reuters.

Члены комитета большинством голосов выступили за лишение Ле Пен парламентского иммунитета из-за того, что она опубликовала в Twitter «снимки актов насилия "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России)».

Решение комитета должно быть утверждено на общем голосовании в Европарламенте.

Ле Пен находится под следствием во Франции, которое ведет прокуратура города Нантер, из-за размещения в микроблоге в Twitter в 2015 г. трех изображений казней боевиками ИГ. Европейский депутат сделала это в знак протеста против сравнения «Национального фронта» с участниками террористической группировки.