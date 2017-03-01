Трамп считает КНДР главной угрозой США – CNN

Президент США Дональд Трамп считает «главной и непосредственной угрозой» для своей страны Северную Корею и ее ядерную программы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный в администрации Трампа.

27 февраля Трамп встречался с представителем Китая, которого призвал «работать по Северной Корее». Телекомпания не уточняет, о ком идет речь. В понедельник президент США провел краткую встречу с членомм Госсовета КНР Яном Цзечи, с которым Трамп провел в Вашингтоне в понедельник краткую встречу, сообщает телеканал.