Россиянин получил более 11 лет тюрьмы в США за незаконный экспорт микроэлектроники в Россию

В США выходец из России Александр Пособилов приговорен к 11 годам и трем месяцам тюрьмы за участие в схеме по нелегальному экспорту в Россию американской микроэлектроники примерно на $50 млн. Как сообщает Reuters, это решение вынес судья окружного суда Бруклина Стерлинг Джонсон. Осужденный уведомил суд, что подаст апелляцию на вердикт и приговор.

Пособилову 62 года, он ранее работал в хьюстонской компании Arc Electronics Inc., которая занималась экспортом электроники из США. Сообщалось, что у него есть и гражданство США, и гражданство России. В США он прибыл в 2001 г., а гражданство получил в 2008 г.

В октябре 2015 г. Пособилов был признан виновным в соучастии в экспорте и планах продолжить экспорт микрочипов и других высокотехнологичных продуктов, подлежащих госконтролю, в том числе тех, которые предназначаются для использования военными и спецслужбами. Информацию о покупателях участники схемы утаивали от американских поставщиков и регуляторов. Также он был признан виновным в отмывании незаконно нажитых средств.

По словам представителей обвинения, Пособилов был правой рукой организатора незаконной экспортной схемы Александра Фишенко. В июне прошлого года Фишенко признал в суде вину в нарушении экспортного законодательства США и в незаконной работе агентом российского правительства, он получил 10 лет тюрьмы. По версии следствия, 10 крупнейших покупателей Arc Electronics имели специальное разрешение Минобороны на закупки этой продукции, в их числе было подразделение ФСБ и разработчики систем ПВО. Обвинение считает, что Фишенко и Пособилов учили русскоговорящих подчиненных лгать в объяснении целей, зачем Arc закупает эти технологии, и фальсифицировать отчеты об отправках экспортных партий.

По этому делу в 2012 г. были задержаны 11 человек. Трое подозреваемых до сих пор остаются на свободе. Кроме Фишенко еще четверо фигурантов дела признали вину в суде. Одновременно с Пособиловым приговоры получили еще два сотрудника Arc.