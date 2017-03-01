Песков назвал общие интересы России и США

У Москвы и Вашингтона есть совпадающие интересы, заявил на брифинге 1 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но он не дал однозначного ответа на вопрос, может ли Россия стать другом США, передает ТАСС. 28 февраля в первом выступлении в конгрессе президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова искать новых друзей и создавать новые партнерства на основании общих интересов, тем более, что исторически стране удавалось подружиться с бывшими противниками в том числе по военным конфликтам.

«Безусловно, есть совпадение интересов, есть моменты, где мы расходимся, где наши точки зрения расходятся диаметральным образом», - сказал Песков, отметив, что это «совершенно нормальная практика». «Мы слышали разные заявления президента Трампа, в данном случае мы исполнены терпения, ждем, когда за заявлениями последуют какие-то действия, которые дадут понять, на что нам следует и можно ориентироваться», - добавил он.

По мнению чиновника, сотрудничество двух стран возможно прежде всего в борьбе с терроризмом. Он напомнил, что в телефонном разговоре президент Владимир Путин обсуждал такое взаимодействие с Трампом. «Здесь вряд ли кто-то будет это оспаривать, вряд ли кто-то будет сомневаться в том, что все государства должны взаимодействовать в интересах повышения эффективности борьбы с терроризмом», - сказал представитель Кремля и назвал борьбу с террором невозможной без взаимодействия крупнейших стран.

То, что в речи в конгрессе Трамп ни разу не упомянул Россию, Пескова не удивляет. Он напомнил, что Трамп - президент США, так что естественно, что он занимается «американскими делами», тогда как Путин «занимается российскими делами» и «это абсолютно нормально».