Зоя Светова обжалует в Басманном суде и ЕСПЧ действия сотрудников полиции

Защита правозащитника и журналиста Зои Световой собирается обжаловать действия сотрудников правоохранительных органов, которые пришли к ней с обыском во вторник, 28 февраля. Об этом сообщил «Интерфаксу» в среду, 1 марта, адвокат Сергей Бадамшин.

По его словам, в ближайшее время будет подана жалоба в Басманный суд Москвы в порядке ст. 125 УПК (на действия следствия) и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее Бадамшин говорил, что в ходе проведения обыска в квартире Световой сотрудниками полиции были допущены существенные процессуальные нарушения. «Обыск завершился. Изъята часть электронных носителей, ноутбуки, флэшки, некоторое количество документов, но все это не имеет никакого отношения к тому делу, о котором говорит Следственный комитет», - заявил он накануне.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что следственные действия в квартире Световой не связаны с ее профессиональной деятельностью, они проводились в рамках уголовного дела о хищении активов компании ЮКОС. В частности, по ее словам, «следствием были получены сведения о хранении у Световой документов, свидетельствующих об обстоятельствах перевода в Россию и дальнейшем расходовании денежных средств, ранее похищенных Ходорковским и его соучастниками».

Об обыске дома у Световой стало известно во вторник. Как уточнил ее сын, журналист Тимофей Дзядко, следственные действия проходили по делу, возбужденному 20 июня 2003 г. против руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского в связи с хищением у государства средств, в том числе через хищение акций ОАО «Апатиты» (это эпизод «первого дела ЮКОСа»). В настоящий момент правозащитник сотрудничает с «Открытой Россией» Ходорковского.