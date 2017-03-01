В РПЦ назвали уровень жизни патриарха далеким от уровня очень богатого человека

Разговоры о якобы роскошном образе жизни патриарха Московского и всея Руси Кирилла необоснованны и пусты, заявил RTVI глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, у предстоятеля РПЦ нет роскошного образа жизни и вообще нет личного времени.

«У него нечеловеческие нагрузки и нечеловеческий график. И то, что где-то ему обеспечен какой-то уровень жизни, который, уверяю вас, далек от уровня даже очень богатого человека, - цитирует "Интерфакс". - У меня есть друзья, занимающиеся бизнесом, и уровень жизни, который у них есть, просто несопоставим». Легойда восьмой год находится рядом с патриархом и не понимает, «как он выдерживает все те нагрузки, которые на него свалились». «Поэтому мне надо в этой ситуации еще говорить, что надо было ему на "Ладе Калине" ездить или в трамвае?! Мне эти все разговоры кажутся пустыми», - заявил он.