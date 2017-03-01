Свидетель по делу экс-генерала ФСО Лопырева взят под госохрану – «Коммерсантъ»

Свидетеля по делу бывшего начальника службы охраны на Кавказе ФСО генерал-лейтенанта Геннадия Лопырева пришлось взять под госзащиту, как и его семью. Как пишет «Коммерсантъ», эта информация прозвучала на рассмотрении апелляции генерала на его арест в 3-м окружном военном суде.

Лопырев, который был арестован 25 ноября 2016 г. по подозрению в получении крупных взяток от руководителей компаний за покровительство при заключении и исполнении строительных госконтрактов, участвовал в заседании по видеосвязи.

Служба экономической безопасности ФСБ, которая осуществляет оперативное сопровождение расследования уголовного дела, представила письменное сообщение о том, что в адрес одного из свидетелей поступают угрозы «от обвиняемого и лиц из его близкого окружения». Это был один из доводов в пользу ареста генерала. Вторым доводом названа возможность скрыться от следствия, поскольку у Лопырева и его родственников «возможно, имеется недвижимость за границей», куда они регулярно выезжали в турпоездки. Из показаний же одного из свидетелей следует, что сын генерала Лопырева Александр занимается за рубежом строительством и продажей недвижимости, пишет газета.

Вины во взяточничестве генерал не признает. Его защита заявила суду, что он скрываться не собирается, а доводы о недвижимости за границей и давлении на свидетеля являются только предположением. Суд встал на сторону следствия и оставил генерала под стражей до 23 апреля.