Мэром Ярославля утвержден единоросс Владимир Слепцов

Депутаты Ярославля избрали на должность мэра города Владимира Слепцова, до настоящего времени исполнявшего обязанности главы города. Об этом сообщает в среду, 1 марта, агентство «Интерфакс».

За кандидатуру Слепцова отдали голоса 34 депутата из 35 присутствовавших.

Выступая на заседании, Слепцов подчеркнул, что своими приоритетами в работе считает ремонт дорог, дворов и сферу ЖКХ, а также активное развитие массового спорта.

Основного конкурента Слепцова - единственного оправданного по «делу Урлашова» бывшего заместителя мэра Дмитрия Донскова - поддержал один народный избранник.

20 января Ярославский облсуд оставил в силе приговор мэру Ярославля Евгению Урлашову, осужденному на 12,5 года колонии со штрафом в 60 млн руб. по делу о взятке. Одновременно с этим облсуд утвердил оправдательный приговор в отношении бывшего заместителя мэра Донскова.