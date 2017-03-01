Сирийская армия освободила от ИГ цитадель Пальмиры

Правительственные войска Сирии вместе с союзниками освободили историческую цитадель Пальмиры от террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отдел военной информации «Хезболлы».

О том, что сирийская армия заняла крепость, сообщил и источник «РИА Новостей». «Армия вернула контроль над цитаделью в Пальмире и горной грядой на юго-западе. Теперь готовимся к штурму города», — заявил собеседник, который находится на месте событий.

По словам одного из полевых командиров, правительственные силы установили полный огневой контроль над Пальмирой: город «находится на расстоянии броска камня от сирийской армии».