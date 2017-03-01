Бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман может стать послом США в России

Бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана могут назначить послом США в России. Об этом передает CNN со ссылкой на источники.

По информации источника в администрации президента США Дональда Трампа, Хантсман обсуждал возможность его назначения на пост посла с госсекретарем Рексом Тиллерсоном на прошлой неделе. На данный момент консультации по данному вопросу продолжаются в администрации. Другой источник утверждает, что Хантсман связывался с ключевыми советниками Трампа и с ним самим.

Хантсман был губернатором Юты в 2005-2009 гг. С 2009 по 2011 гг. он был послом США в КНР.