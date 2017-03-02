Порошенко привел доказательства «оккупации» Донбасса Россией

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с госсекретарем Великобритании по иностранным делам и делам Содружества Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским привел доказательства российкой «оккупации» Восточной Украины. «Произошло еще одно грубое и ужасное нарушение международного права - Россией были де-факто конфискованы украинские государственные и частные активы, расположенные на оккупированной территории. И это является еще одним свидетельством факта оккупации РФ востока Украины», - заявил Порошенко, слова которого приводятся на официальном сайте.

Порошенко напомнил, что ранее президент России Владимир Путин принял решение о признании так называемых документов, выданных непризнанными ДНР и ЛНР. Это, по его словам, происходит на фоне фактического введения этих территорий в «рублевую зону», поставок газа и электроэнергии из России, введения прямых бюджетных трансфертов. «Это является абсолютно четким подтверждением факта оккупации этой территории русскими войсками вместе с полным контролем государственной границы на неконтролируемом участке», - указал президент Украины.

Киев призывает Запад ввести санкции против тех, кто объявил себя внешними управляющими украинских предприятий.