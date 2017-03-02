Россия опровергла нанесение ударов по американским сторонникам в Сирии

Минобороны опровергло заявления американского командования о нанесении российскими самолетами ошибочных ударов по сирийской арабской коалиции, передает «Интерфакс». Российские военные пояснили, что 28 февраля командующий авиагруппой ВКС в Сирии еа авиабазе «Хеймим» обсудил ее планы со своим американским коллегой на авиабазе в катарском Эль-Удэйде. Представитель ВВС США выразил беспокойство, что сирийские и российские самолеты «при выполнении боевых задач против ИГИЛ (запрещено в России) южнее города Менбидж могут нанести непреднамеренный удар по подконтрольным США вооруженным формированиям».

Во избежание инцидентов представитель США передал российскому офицеру «точные координаты расположения в данном районе поддерживаемых США боевиков «оппозиционных сил», заявили в Минобороны. «Ни одного удара по указанным американской стороной районам сирийской или российской авиацией не наносилось», - подчеркнули в военном ведомстве.

Россия и США 20 октября 2015 года подписали меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии.