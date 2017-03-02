Британские депутаты требуют определиться с подходом к антироссийским санкциям после Brexit

Министерству иностранных дел Великобритании следует выработать свой подход в отношении санкций против России с учетом Brexit, говорится в докладе международного комитета палаты общин. Депутаты предлагают подумать о том, как именно будут вводиться санкции против России после выхода Великобритании из ЕС, и может ли этот процесс повлечь за собой изменения в санкционной политике Лондона с учетом всех плюсов и минусов для королевства. Проанализировать этот вопрос предлагается в отдельном докладе, который должен быть опубликован к марту 2018 г. В ЕС жестко придерживались единства в вопросе антироссийских санкций, хотя внутри союза и были серьезные разногласия на этот счет.

Депутаты отдельно рекомендуют вводить ограничения в отношении «лиц, связанных с режимом Путина, ответственных за грубые нарушения прав человека». Отмечается, что они используют британскую финансовую и правовую систему, «инвестируют в британскую недвижимость, проводят в Великобритании свои отпуска и отправляют своих детей в британские школы».

Британские депутаты также приветствовали готовность правительства рассмотреть вопрос о более интенсивном взаимодействии с руководством России. В докладе подчеркивается, что предпочтительнее сохранять контакты с Москвой, хотя они не всегда проходят гладко, чем отказаться от них вовсе. Парламентарии рекомендуют наладить «содержательный и регулярный политический диалог с российским правительством», сохраняя при этом британские ценности.

МИД Великобритании поприветствовал поддержку его политики со стороны парламентариев. В министерстве отметили, что у России и Великобритании хотя и существуют существенные разногласия с Москвой, в связи с ее политикой на Украине и в Сирии, что МИД ведет «совместную работу там, где это отвечает нашим интересам», цитирует ТАСС заявление министерства.