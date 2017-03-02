Вашингтон допускает возможность применения военной силы против КНДР – WSJ

Белый дом США не исключает возможности применения военной силы против КНДР, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, в администрации президента США недавно обсуждали возможный военный сценарий со своими союзниками.

В ходе визита японского премьера Синдзо Абэ в Вашингтон представители администрации Дональда Трампа заявили, что в отношении КНДР «рассматриваются все варианты», добавили источники WSJ. Отмечается, что японская сторона обеспокоена возможностью военного сценария.

Ранее телеканал CNN сообщал, что президент США Дональд Трамп считает «главной и непосредственной угрозой» для своей страны Северную Корею и ее ядерную программу.