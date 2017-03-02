В Приднестровье российский триколор может стать вторым государственным флагом

Верховный совет непризнанной Приднестровской молдавской республики принял в первом чтении законопроект, согласно которому российский триколор будет использоваться наравне с государственным флагом, сообщает информационное агентство «Новости Приднестровья». Законопроект внесло правительство республики.

В проекте закона уточняется, что изменение порядка использования госсимволов связано с приверженностью народов. «Государственный флаг России вызывает у приднестровского народа стойкую ассоциацию с российским государством, многонациональным народом России, частью которого ощущает себя многонациональный народ Приднестровья, и такая ассоциация имеет прочную историческую основу», – говорится в пояснительной записке.

При этом подчеркивается, что использование российской символики не повлияет на статус приднестровского флага. Флаг России будет размещаться на зданиях и в помещениях государственных органов и органов местного самоуправления, а также при проведении официальных мероприятий.