Суд вернул в прокуратуру часть дела о крушении самолета президента Total

Солнцевский суд Москвы вернул в прокуратуру материалы в отношении троих из пяти фигурантов дела о крушении самолета президента Total Кристофа де Маржери в московском аэропорту «Внуково». Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат подсудимого Владимира Мартыненко Александр Карабанов.

«Ходатайство стороны защиты о возврате дела прокурору удовлетворено судом частично. Суд постановил: выделить из дела материалы в отношении Круглова, Дунаева, Архиповой и вернуть их прокурору для проведения дополнительного расследования», – сказал Карабанов.

Осенью МАК опубликовал результаты расследования катастрофы Falcon во «Внуково» 20 октября 2014 г. В докладе перечислены факторы, сочетание которых привело к катастрофе, в которой погибли четыре человека. Из 16 факторов технический характер носит только один.