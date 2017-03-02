Следствие попросило продлить арест создателю «Шалтая-Болтая»

Следствие ходатайствовало о продлении ареста лидеру группы «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву, который обвиняется в незаконном доступе к компьютерной информации. Это ТАСС рассказал источник, близкий к следствию. По его информации, вопрос будет решен в ближайшие дни. Лефортовский суд Москвы пока не подтвердил это сообщение. Ходатайство будет рассмотрено 3 марта днем, сообщил агентству адвокат обвиняемого Руслан Коблев.

9 февраля Аникеев и другой участник группы, Константин Тепляков, в суде признали вину в незаконном доступе к компьютерной информации. На заседании рассматривалась жалоба на продление ареста другому члену группы – Александру Филинову. Защита просила отпустить его под домашний арест, но суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменения. Филинов вину не признал и отрицал участие в группе.

Аникеев, Филинов и Тепляков были арестованы Лефортовским судом в декабре 2016 г., срок ареста был продлен до 8 марта, обвиняемые находятся в сизо «Лефортово». Срок следствия по их делу пока был продлен до 7 апреля. Арестованных обвиняют в краже и публикации электронной переписки высокопоставленных российских чиновников. Подробностей официальные источники не сообщают. В СМИ их дело связали с расследованием в отношении сотрудников ФСБ и менеджера «Лаборатории Касперского», обвиняемых в госизмене. Адвокаты фигурантов этого дела опровергли эту информацию.