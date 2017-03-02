Россия и Япония провели консультации о безвизовых обменах на 2017 год

Россия и Япония провели консультации по безвизовым обменам между странами на 2017 финансовый год (с 1 апреля 2017 г. по 31 марта 2018 г.). Консультации проходили в японском городе Саппоро, передает ТАСС.

Подобные обмены проводятся каждый год. Японцы смогут посещать южную часть Курил, а россияне - японские острова Итуруп, Кунашир и Шикотан.

По итогам консультаций представители сторон договорились, что общее число безвизовых поездок для японских граждан на южные Курилы останется таким же, как и в 2016 финансовом году, - девять. Ожидается, что в 2017 г. по этой программе южные Курилы посетит 520 японцев, а Японию - 339 россиян.