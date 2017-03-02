Верховный суд отклонил иск «Парнаса» к ЦИК в отношении итогов выборов в Думу

Верховный суд России отклонил иск Партии народной свободы («Парнас») к Центральной избирательной комиссии об отмене результатов выборов в Госдуму, состоявшихся 18 сентября 2016 г., передает «Интерфакс».

«Заявление партии "Парнас" оставить без удовлетворения», - огласил решение судья.

В иске «Парнас» настаивал на отмене постановления от 23 сентября 2016 г. об установлении общих результатов выборов в Госдуму седьмого созыва, состоявшихся в сентябре 2016 г.

В пресс-службе партии пояснили, что основанием для отмены результатов выборов служат упущения, допущенные Центризбиркомом при их установлении. Партия считает, что ЦИК утвердил результаты выборов, не проведя проверку по жалобам о нарушениях при голосовании и подсчете голосов, а также не рассмотрел вопрос о повторном подсчете голосов в регионах, где достоверность итогов голосования ставилась под сомнение.