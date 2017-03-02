Суд оправдал бывшего президента Египта Мубарака по делу о гибели демонстрантов в 2011 году

Апелляционный суд Египта вынес окончательный приговор в отношении бывшего президента страны Хосни Мубарака.Он был признан невиновным в убийству демонстрантов во время беспорядков в 2011 г., сообщает AFP.

В январе 2011 г. в стране начались беспорядки, которые привели к отставке Мубарака, который возглавлял страну с 1981 г. Мубарак, которому сейчас 88 лет, был арестован в 2011 г. Большую часть заключения он провел в военном госпитале.

Ранее в январе суд оставил в силе приговор Мубараку по делу о коррупции. Бывшего президента признали виновным в растрате 125 млн египетских фунтов ($16 млн).