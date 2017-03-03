Генпрокурор США взял самоотвод от расследования предвыборной кампании Трампа

Обвиненный в сокрытии встреч с российским послом генпрокурор США Джефф Сешнс не будет расследовать дело о предполагаемых попытках России оказать влияние на избирательную кампанию президента США Дональда Трампа. «Я беру самоотвод по делам, связанным с избирательной кампанией Трампа», - приводит его слова Reuters.

Самоотвод Сешнса – не свидетельство его вины, а попытка избежать конфликта интересов. «Я никогда не встречался с российскими агентами или российскими посредниками, связанными с кампанией Трампа», - заявил Сешнс, пояснив, что он не должен участвовать в расследовании избирательного процесса, в котором он сам сыграл определенную роль.

Ранее Трамп заявил о полном доверии Сешнсу. Отвечая на вопрос о том, стоит ли генпрокурору взять самоотвод, президент заметил: «Я так не думаю», сообщает Associated Press.

Демократы настаивали на отставке генпрокурора и его самоотвод восприняли как полумеру. Лидер демократов в сенате Чак Шумер, ранее заявлявший, что участие Сешнса в расследовании будет похоже на сказку «Алиса в стране чудес», настаивает, что самоотвод следовало брать в момент приведения к присяге, а не дожидаться, пока его остановят введенные в заблуждение конгрессмены.

Сешнс пообещал в ближайшие дни разъяснить сенату свои слова, сказанные на слушаниях по утверждению его кандидатуры. Он настаивает, что отрицая под присягой связи с Россией он отвечал на вопрос об обмене информацией представителей штаба Трампа с российскими посредниками, а ничего подобного в его встречах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком не было. Видео с вопросом сенаторов и ответом Сешнса публикует, в частности, USA Today.