Зять Трампа тоже встречался с российским послом в США

Старший советник президента США, его зять Джаред Кушнер встречался с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в декабре 2016 г., уже после победы Дональда Трампа на президентских выборах, пишет The New York Times. Встреча проходила в Trump Tower в присутствии Майкла Флинна, в начале 2017 г. подавшего в отставку с поста советника президента США по нацбезопасности из-за скандала вокруг его контактов с Кисляком.

Именно Флинна собеседники издания из числа бывших и действующих чиновников называют главным коммуникатором, общавшимся от имени ближнего круга Трампа с российским послом. Еще двое были с ним в контакте, указывают источники.

Кушнер беседовал с Кисляком в присутствии Флинна около 20 минут, отмечает представитель Белого дома Хоп Хикс. Встречи один на один у зятя президнта США с представителем правительства России не было. «Они обсуждали отношения в общем, задачей было установить канал коммуникации. Джаред встречался со многими представителями других стран — всего их было около 20 человек», - отметила она.

В контактах в Кисляком также были уличены еще двое советников Трапма, пишет USA Today. Речь идет о Джеффри Гордоне, который в ходе избирательной кампании возглавлял консультативный комитет по национальной безопасности, а также о Картере Пейдже, также входившем в этот комитет.