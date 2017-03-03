Президенту предложено создать агентства по контролю за оборотом алкоголя и табака

Идея создания единого регулятора по контролю за алкогольной и табачной продукцией принадлежит вице-премьеру Александру Хлопонину. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевые источники и двух федеральных чиновников, Хлопонин направил президенту России Владимиру Путину письмо с соответствующим предложением. В нем речь идет о создании агентства, объединяющего функции контроля по борьбе с контрафактной и контрабандной продукцией. Источник издания, видевший документ, утверждает, что на нем уже есть положительная резолюция президента.

Как рассказал «Ведомостям» один из федеральных чиновников, Хлопонин предложил президенту ЕГАИС на производство и розничные продажи табачной продукции и передать надзор за отраслью Росалкогольрегулированию.

В Минфине идею распространения ЕГАИС на табачную продукцию не поддерживают, утверждают собеседники «Коммерсанта» из числа федеральных чиновников. Замгендиректора Imperial Tobacco Андрей Рогов вспоминает, что предложение о подключении табачного производства и розницы к ЕГАИС звучало еще в октябре 2016 г. на совещании у Хлопонина. Позже представители отрасли направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором указали на избыточность такого способа регулирования, поскольку доля контрафакта и контрабанды на рынке всего около 2%.