Сын Рогозина может стать вице-президентом ОАК – «Коммерсантъ»

Сотрудник департамента имущественных отношений Минобороны, сын вице-премьера Алексей Рогозин может стать вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к военному ведомству источники. Вопрос уже фактически согласован со всеми заинтересованными сторонами, утверждают они.

Переход Рогозина-младшего в ОАК поддержали президент корпорации Юрий Слюсарь и глава совета директоров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Юридически решения будут оформлены после утверждения министром обороны рапорта об увольнении Алексея Рогозина.

В Минобороны Алексей Рогозин пришел с Алексинского химического комбината, а до этого работал в компании Orsis, производящей стрелковое оружие. В министерстве он курировал работу подведомственных предприятий, таких как «Авиаремонт», «Спецремонт», «Оборонлогистика». Также он участвовал в оценке состояния активов Федерального агентства по специальному строительству, которые после ликвидации агентства будут подчиняться Минобороны.

На новом месте работы Рогозину предстоит сформировать транспортный дивизион ОАК и выстраивать «единый контур управления программами транспортной авиации», говорит собеседник в авиапроме. Всего в ОАК планируется выстроить четыре дивизиона: транспортный, гражданский, военный и специальный. Издание отмечает, что Рогозин будет курировать в корпорации все работы, связанные с созданием тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А, легкого Ил-112В, а также перспективные разработки.

Во главе транспортного дивизиона станет компания «Ил». Также в него войдут Воронежское акционерное самолетостроительное общество, ульяновское предприятие «Авиастар-СП», Экспериментальный машиностроительный завод им. Мясищева в подмосковном Жуковском, компания «ОАК - Транспортные системы» и др.