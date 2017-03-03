Конгресс США предложил вдвое сократить военную помощь Киеву

Комитет по ассигнованиям нижней палаты конгресса США предложил в 2017 г. выделить на военную помощь Украине $150 млн. Соответствующий документ опубликован на сайте комитета. Эта сумма вдвое меньше прописанной в бюджете.

В декабре 2016 г. сенат США одобрил законопроект о предоставлении средств минобороны страны в 2017 финансовом году. Новый бюджет Пентагона утвержден в размере $618,7 млрд, как и в 2015 г., он содержит отдельную статью об оказании Украине военной помощи.

Для Украины изначально было заложено $350 млн. Окончательное решение будет принимать президент США Дональд Трамп.