Генерал ВВС США сообщил о четырех опасных сближениях с российскими самолетами за сутки

10 февраля имели место четыре опасных сближения самолетов НАТО и российских ВВС, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс. Как передает Defense News, генерал считает, то эти четыре инцидента не связаны между собой. По его словам, после 10 февраля таких случаев больше не было.

В трех случаях опасные сближения были с истребителями Су-24, в четвертом - с Ил-38 морского патруля. Сходства между этими сближениями нет, добавил Уолтерс. По его словам, в НАТО озабочены степенью сближения и особенностями маневрирования российских пилотов. На вопрос, из-за чего происходят эти сближения - из-за ошибочных решений российских пилотов или из-за того, что они следуют определенной политике, генерал ответил, что видит обе причины, но основной считает ошибки пилотирования.

За последние полгода частота опасных подлетов российских военных самолетов к самолетам ВВС США и НАТО не меняется, отметил также Уолтерс. По его словам, ВВС продолжают пристально следить за такими сближениями и периодически пытаются добиться от российских военных информации о них. «Иногда мы не получаем ответ, который хотели бы услышать, иногда не получаем ответа вовсе», - сказал генерал.