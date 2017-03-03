Бывший советник штаба Трампа подтвердил, что встречался с послом России

Бывший советник избирательного штаба президента США Дональда Трампа Картер Пейдж подтвердил, что во время президентской кампании встречался с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, передает MSNBC. «Я не отрицаю, что говорил с ним. Скажем так, я никогда не встречался с ним где-нибудь за пределами Кливленда», — заявил Пейдж.

По его словам, встреча произошла на национальном съезде Республиканской партии в Кливленде в июле 2016 г. Что обсуждалось в ходе беседы, Пейдж рассказывать отказался. «Я уважаю правила конфиденциальности как в правительстве, так и за его пределами», — сказал он.

Ранее газета USA Today сообщала, что два представителя предвыборного штаба Трампа, в том числе советник Картер Пейдж, подозреваются в контактах с российским послом. Издание отмечает, что сама по себе встреча не является чем-то особенным, однако ранее члены команды Трампа отвергали связи с представителями российских властей.