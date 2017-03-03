На месте обрушения тоннеля в новой Москве найдено тело второго погибшего

Тело второго погибшего обнаружено на месте обрушения тоннеля в новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штабе по ликвидации последствий ЧП. «В 9.27 обнаружено тело погибшего. Таким образом, общее число погибших достигло двух человек», — сказал собеседник агентства. По его словам, людей под завалами больше нет.

Инцидент произошел в четверг, 2 марта, на 23-м км Калужского шоссе рядом с населенным пунктом Сосенское в новой Москве. При заливке жидким бетоном обрушилась опалубка в строящемся автомобильном тоннеле, площадь обрушения составила 40 кв. м. На данный момент завалы разобраны на 80%.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего. В качестве предварительной причины обрушения рассматривается нарушение технологического процесса.