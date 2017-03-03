Неизвестные с ружьями и мачете напали на российских туристов в Мексике

Консульство России в Мексике сообщило о нападении на российских туристов возле города Акапулько. Нападение было совершено с целью ограбления, когда туристы ехали на арендованном автомобиле из Акапулько в Мехико.

«Наши соотечественники, проехав пункт оплаты La venta (около 15 км от Акапулько) по трассе 95D, решили остановиться в специализированном месте для отдыха, не съезжая с трассы. Как только туристы вышли из автомобиля, из кустов появились несколько человек с ружьями и мачете. У россиян отобрали деньги, электронные устройства, телефоны, чемоданы с вещами», — говорится в сообщении консульства в Facebook.

Грабители совершили несколько выстрелов, но никто не пострадал, добавили в консульстве. После этого преступники скрылись в том же направлении, откуда появились. Посольство России в Мексике готовит соответствующую ноту в МИД страны.