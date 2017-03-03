Коллектив «Рустави 2» предложил выкупить телекомпанию у нового владельца

Большая палата Верховного суда Грузии признала бизнесмена Кибара Халваши владельцем 60% в телекомпании «Рустави 2», а его компанию «Панорама» - владельцем остальных 40%. Регистрацию прав собственности на канал Левана Караманишвили (22%), Георгия Караманишвили (18%), «Телекомпании Сакартвело» (51%) и Нино Нижарадзе (9%) суд постановил аннулировать в Публичном реестре, сообщает Русская служба ВВС. Она напомнила, что «Рустави 2» критикует власти Грузии и что телеканал обвиняют в том, что он выражает интересы экс-президента Михаила Саакашвили и Единого национального движения.

Комментируя решение суда, гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что в Грузии потерпели поражение демократия, свобода слова и правосудие. Как передает «Интерфакс», он пообещал, что компания продолжит вещание в обычном режиме, а если ей отключат эфир, «это приведет к неминуемому ущербу Грузии». Также он заявил, что 3 марта компания направит в ЕСПЧ заявление о приостановке решения Верховного суда, сообщает «Грузия Online».

Коллектив «Рустави 2» в ночь на пятницу выпустил заявление, в котором предложил выкупить акции телекомпании у Кибара Халваши за $3 944 000. Решение суда о смене владельца телекомпнаия назвала несправедливым, «политическим, а не правовым решением, но формально остающимся в силе». Те, кого коллектив считает законными владельцами, предъявят Халваши «международные иски», цитирует «Интерфакс». Между тем журналисты напоминают, что в эфире телеканала «Пирвели» Халваши говорил, что готов продать «Рустави 2», и они хотят воспользоваться этим предложением и купить компанию за сумму, которую Халваши указывал в своем судебном иске.

В четверг у здания «Рустави 2» проходила акция в ее поддержку, сообщалось о планах проводить акции и у Верховного суда. Координационный совет из представителей восьми политических партий начал подготовку к долгосрочной акции, сообщает «Грузия Online».

«Рустави 2» была создана в 1994 г. После «Революции роз» 2003 г. ее стали называть «телевидением победившего народа», отмечает ВВС. По данным «Transparency International - Грузия», с 2004 по 2012 г. телекомпания сменила владельцев почти 20 раз и часто это происходило в результате сомнительных сделок, в которых участвовали лица, связанные с тогдашними властями. Судебный спор о праве на «Рустави-2» идет с 2015 г. Халваши, который владел телекомпанией в 2004-2006 гг., добивался ее возвращения, утверждая, что уступил компанию под давлением тогдашних властей. В ноябре 2015 г. Тбилисский городской суд принял решение в его пользу, это подтвердила апелляционная инстанция, а нынешнее решение Верховного суда обжалованию внутри Грузии не подлежит.