В России в 2016 году зафиксировано более 52 млн кибератак на сайты госорганов

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что в 2016 г. количество кибератак на сайты российских госорганов увеличилось, было зафиксировано около 52,5 млн случаев. «В целом по стране в прошлом году выявлено и нейтрализовано 52,5 млн компьютерных атак. Для сравнения: в 2015 г. их было 14,4 млн», — сказал Патрушев.

По его словам, цель большинства атак — это получение информации ограниченного доступа и нарушение функционирования технических средств. «В то же время защищенность информационных систем от компьютерных атак и средств компьютерной разведки остается недостаточной», — отметил Патрушев.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила в первом чтении пакет правительственных законопроектов о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) России. Речь идет о поправках в Уголовный кодекс. Одна из поправок предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы за создание программ, атакующих КИИ.